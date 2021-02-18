Россия отказала в визе представителю NASA

Российские власти отказались выдать дипломатическую визу кандидату на должность главы представительства американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в РФ.

Об этом агентству РИА "Новости" заявил в среду, 17 февраля, замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, это был "ответный шаг". Российская сторона упрекает США в том, что в последние месяцы Вашингтон не выдает или затягивает процесс выдачи виз для дипломатов из РФ. "Всякие помехи в виде визовых затруднений, каких-то ограничений на контакты - конкретно по линии NASA я бы не сказал, что мы с этим серьезно сталкиваемся, а по линии других ведомств американских это сплошь и рядом имело место", - уточнил Рябков.

Отношения России с США и рядом других стран обострились на фоне заключения под стражу оппозиционного политика Алексея Навального и протестов в его поддержку в РФ. При этом космос оставался до последнего времени одной из редких сфер, в которых сохранялось конструктивное сотрудничество двух стран.