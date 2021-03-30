Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 320594 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 28 марта 2021 года выросло до 320594 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2237 человек.

Выздоровели и выписаны 310983 (+794) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2237 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 995 человек (11,45% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5349784 (+8683) теста на коронавирус.