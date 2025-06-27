Ученые создадут синтетическую ДНК с нуля

Одна из крупнейших медицинских благотворительных организаций Wellcome Trust выделила 10 млн фунтов стерлингов на старт первого в мире проекта по созданию частей или даже целой ДНК с нуля.

Он получил название «Синтетический геном человека», пишет BBC.

Подобные исследования считаются спорными из-за непредвиденных последствий вроде создания «дизайнерских детей» или непрогнозируемых изменений в геноме будущих поколений.

Wellcome Trust считает, что благодаря новым разработкам сможет лечить неизлечимые заболевания. Участвующий в проекте доктор Джулиан Сейл из Лаборатории молекулярной биологии MRC в Кембридже заявил, что это исследование — следующий гигантский скачок в биологии.

«Мы ищем методы лечения, которые улучшат жизнь людей с возрастом, приведут к более здоровому старению и уменьшению количества болезней. Мы хотим использовать этот подход для создания устойчивых к болезням клеток, которые можно применять для заселения поврежденных органов вроде печени, сердца, даже иммунной системы», - отметил он.

Критики опасаются, что исследование откроет возможности для недобросовестных ученых, стремящихся создать улучшенных или модифицированных людей.

«Нам нравится думать, что все эксперты работают во благо, но наука может быть использована во вред и для ведения войны», - обратила внимание доктор Пэт Томас.

На первом этапе ученые намерены разработать способы создания все более крупных фрагментов ДНК человека. Исследователи хотят дойти до момента, когда смогут синтетически собрать целую человеческую хромосому. Они содержат гены, которые отвечают за развитие, восстановление и жизнедеятельность людей.

Затем хромосомы можно будет изучать и проводить эксперименты, чтобы понять, как ДНК и гены регулируют работу организма.

По словам профессора Мэтью Херлза, многие болезни возникают из-за неправильной работы генов.

«Создание ДНК с нуля позволяет нам понять, как на самом деле функционирует ДНК, и проверить новые теории. В настоящее время мы можем сделать это только путем изменений в генетическом материале, который уже существует в живых системах», - прокомментировал он.

Работа в рамках проекта будет ограничена пробирками и посудой — создание синтетической жизни не планируется. Тем не менее технология даст исследователям беспрецедентный контроль над живыми системами человека.

В проекте преследуется медицинская польза, однако профессор Билл Эрншоу из Эдинбургского университета отметил, что недобросовестные ученые могут попытаться создать биологическое оружие, усовершенствованных людей или существ с человеческой ДНК.

«Джинн выпущен из бутылки. Сейчас мы можем ввести ряд ограничений, но если организация, имеющая доступ к соответствующему оборудованию, решит начать синтезировать что-либо, я не думаю, что мы сможем их остановить», - сказал он.

Томас обеспокоена тем, как технология будет коммерциализирована медицинскими компаниями, которые разработают лечение на основе результатов исследования.

«Если нам удастся создать синтетические части тела или даже синтетических людей, кому они будут принадлежать? И кому будут принадлежать данные, полученные в результате этих разработок?», - обратила внимание она.

Учитывая потенциальные риски использования технологии, встает вопрос касательно причин финансирования проекта.

«Мы спросили себя, какова цена бездействия. Когда-нибудь эта технология будет разработана, поэтому, делая это сейчас, мы пытаемся применить как можно более ответственный подход и раньше столкнуться с этическими и моральными вопросами», - заявил доктор Том Коллинз, давший разрешение на финансирование инициативы.