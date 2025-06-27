Apple меняет правила App Store в ЕС после антимонопольного штрафа

Apple объявила об изменениях в App Store в Европейском Союзе в попытке избежать дальнейших штрафов за нарушение положений закона о цифровых рынках (DMA).

Компания внедряет двухуровневую модель комиссий, что повлияет на доходы разработчиков и доступность услуг.

Новый сбор за обслуживание магазина включает в себя два уровня сборов. Разработчики, выбравшие первый уровень, заплатят 5%, но получат только базовые функции App Store, включая отзывы о приложениях и доступ к поддержке Apple. Автоматические обновления, предварительные загрузки и другие расширенные инструменты будут недоступны.

Для полноценного доступа к функциям App Store потребуется перейти на второй уровень, что подразумевает комиссию в размере 13%. Все приложения по умолчанию остаются на этом уровне, однако разработчики смогут перейти на более дешевый вариант.

Кроме того, Apple вводит новую комиссию Core Technology Commission — 5% от внешних покупок в приложениях, распространяемых через App Store. В то же время для разработчиков, принявших альтернативные условия бизнеса Apple, будет применяться старый Core Technology Fee — €0,50 за каждую установку после первого миллиона в год.

Apple планирует с 1 января 2026 года перейти на единую бизнес-модель для разработчиков в ЕС, заменив текущие сборы на новые. Изменения были внесены в ответ на штраф в размере €500 млн, который Европейская комиссия наложила на Apple в апреле за ограничение разработчиков в продвижении альтернативных способов оплаты.

Компания заявила о намерении обжаловать решение. В настоящее время Еврокомиссия изучает, соответствуют ли новые условия Apple правилам DMA и потребуются ли дополнительные санкции.