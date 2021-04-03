Последнее обновление: 03.04.2021 14:16

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 326065 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 3 апреля 2021 года выросло до 326065 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 2276 человек.

Выздоровели и выписаны 316649 (+955) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2276 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1371 человека (7,5% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5424844 (+18277) теста на коронавирус.

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