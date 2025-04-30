США одобрили продажу Польше ракет AIM-120D на $1,33 млрд

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Польше ракет средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120D и сопутствующих элементов на сумму $1,33 млрд. Об этом говорится в заявлении Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Агентство направило в Конгресс необходимые документы, сообщающие о возможной продаже.

Правительство Польши запросило приобретение 400 ракет AIM-120D3 (AMRAAM) и различного сопутствующего оборудования.

"Предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности союзника по НАТО, который является силой, обеспечивающей политическую и экономическую стабильность в Европе", – говорится в заявлении.

Польша уже имеет в своем арсенале ракеты AMRAAM и не будет иметь трудностей с принятием этих средств на вооружение, добавили в Агентстве.

В конце марта стало известно, что Польша и США подпишут соглашение стоимостью почти $2 млрд о предоставлении материально-технической поддержки для системы противовоздушной обороны Patriot.