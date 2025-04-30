Microsoft за два года планирует расширить мощности дата-центров в ЕС на 40%

Microsoft Corp. планирует расширять облачную и ИИ-инфраструктуру в Евросоюзе, чтобы обеспечить "цифровую стабильность в условиях геополитической волатильности".

Компания намерена расширить мощности центров обработки данных (ЦОД) в ЕС на 40% в течение следующих двух лет, говорится в ее блоге. Microsoft расширяет дата-центры в 16 европейских странах.

"Эти планы вместе с недавно объявленными шагами позволят увеличить более чем вдвое мощности наших европейских ЦОД к 2027 году по сравнению с уровнем 2023 года", - отмечают в компании.

Общее число дата-центров Microsoft в регионе составит более 200.

Компания уже сотрудничает с небольшими европейскими поставщиками облачных услуг и разрабатывает новые технологические и лицензионные решения, адаптированные для них и рынков, которые они обслуживают, говорится в блоге.