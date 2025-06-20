Последнее обновление: 20.06.2025 18:00

Дания защитит инфраструктуру в Балтийском море с помощью морских дронов

Дания начала использовать на Балтийском море морские дроны, которые на фоне растущей угрозы гибридных атак со стороны России, помогут защитить подводную инфраструктуру и наблюдать за судами. Об этом сообщает The Guardian.

Сейчас вооруженные силы Дании разворачивают четыре такие "парусники" Saildrone в Балтийском море. Эти оперативные испытания улучшат возможности по морскому наблюдению и сбору разведывательной информации, пишет издание.

Десятиметровые беспилотные суда американского производства предназначены исключительно для сбора данных. Они оснащены датчиками, камерами и радарами С помощью искусственного интеллекта они собирают данные, чтобы получить более детальную картину морской активности, говорится в сообщении.

"Поскольку растет беспокойство относительно так называемого теневого флота России - устаревших танкеров, которые используются для обхода санкций, транспортируя сырую нефть в Китай и Индию, - дроны могут быть использованы для проверки идентификации судов и фиксирования необычных движений, которые могут указывать на подводный саботаж трубопроводов или кабелей передачи данных", - говорится в публикации.

Ранее компания-производитель уже сотрудничала с ВМС США, которые использовали ее суда для борьбы с наркоторговлей и незаконным выловом рыбы.

В то же время в самой Дании применение морских дронов именно американского производства, отмечает издание. В частности, из-за напряженности в отношениях между Копенгагеном и Вашингтоном после того, как Дональд Трамп угрожал захватить Гренландию, которая является частью датского королевства.

Для покрытия всей Балтики понадобится от 10 до 20 таких "парусников", пишет The Guardian.

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