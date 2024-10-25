Дания разместит дроны на базе в Ольборге для наблюдения за Арктикой

Дания разместит дальнобойные беспилотники на авиабазе в Ольборге, чтобы вести наблюдение за Арктикой и акваторией Северного моря. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Дании.

Вместе с дронами на базе будет размещен персонал в составе 76 человек, из которых 70 будут работать непосредственно на авиабазе, а еще шестеро будут работать в командовании ВВС на авиабазе Каруп.

"Мы придерживались рекомендаций командования вооруженных сил и разместили оперативное управление с техническим обслуживанием беспилотников большой дальности на базе ВВС Ольборг", – сказал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

По его словам, это означает, что персонал, работающий с новыми дронами, сможет перенять ценный опыт как в сфере наблюдения и воздушных операций в Арктике, так и в сфере технического обслуживания самолетов и использования датчиков.

В Гренландии отправной точкой операций дальнобойных беспилотников станет Кангерлуссуак. Дальнейшие разъяснения по применению беспилотников в Гренландии будут связаны с предстоящими переговорами по урегулированию задач датской обороны в Арктике и Северной Атлантике.