Последнее обновление: 20.06.2025 18:00

Милиция опровергает информацию о появлении маньяка в Минске

ГУВД Мингорисполкома официально опровергло распространяющуюся в интернете информацию о появлении маньяка в белорусской столице.

«Криминогенная обстановка в Минске остается спокойной и контролируемой! Серийных убийств в столице совершено не было», - говорится в сообщении.

При этом в ГУВД признали, что использованные авторами фейка фотографии являются настоящими, однако они не имеют отношения к предполагаемым преступлениями.

«Для усиления эффекта были использованы настоящие фотографии и видео погибших в Минске людей, смерти которых не имеют криминального характера», - заверили в милиции.

В настоящее время правоохранительные органы пытаются установить лиц, которые распространяют фейковую информацию.

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