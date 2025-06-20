Милиция опровергает информацию о появлении маньяка в Минске

ГУВД Мингорисполкома официально опровергло распространяющуюся в интернете информацию о появлении маньяка в белорусской столице.

«Криминогенная обстановка в Минске остается спокойной и контролируемой! Серийных убийств в столице совершено не было», - говорится в сообщении.

При этом в ГУВД признали, что использованные авторами фейка фотографии являются настоящими, однако они не имеют отношения к предполагаемым преступлениями.

«Для усиления эффекта были использованы настоящие фотографии и видео погибших в Минске людей, смерти которых не имеют криминального характера», - заверили в милиции.

В настоящее время правоохранительные органы пытаются установить лиц, которые распространяют фейковую информацию.