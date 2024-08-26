Последнее обновление: 26.08.2024 14:28

В Гомельской области с 26 августа начнется военная движуха

В Гомельской области с 26 августа начнется "проверка органов теробороны". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси.

"В период с 26 августа по 6 сентября под руководством начальника управления территориальной обороны — заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил пройдет второй этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны Гомельской области", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в ходе проверки планируется "оценить уровень подготовки территориальной обороны области, а также определить эффективность работы должностных лиц районных исполнительных комитетов и военных комиссариатов Гомельской области в вопросах формирования территориальных войск и применения сил территориальной обороны".

Это уже вторые учения по проверке навыков управленцев формировать силы "территориальной обороны" в 2024 году. Первый этап проверки проходил с 12 марта по 5 апреля. Тогда из запаса для комплектования территориальных войск были призваны около 200 военнообязанных.

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