МВД Беларуси уточнило правила отбывания административного ареста

МВД Беларуси внесло поправки в Правила внутреннего распорядка мест отбывания административного ареста, уточнив порядок проведения личного досмотра и актуализировав «Перечень предметов, вещей и продуктов питания, которые административно арестованные могут хранить при себе, получать и отправлять».

« При проведении полного личного обыска обыскиваемому лицу предлагается полностью раздеться, обнажить соответствующие участки тела. Пластырные наклейки, гипсовые и другие повязки проверяются совместно с медицинским работником места отбывания административного ареста. Головные уборы, обувь, одежда тщательно просматриваются и прощупываются, особенно заплаты, швы, воротник, подкладка одежды. При обнаружении предметов, зашитых в одежду, ткань распарывается. Обувь осматривается с внешней и внутренней стороны и проверяется на изгиб. Обувь с супинаторами и металлическими набойками изымается на временное хранение. При необходимости принимаются меры по обеспечению административно арестованных обувью без супинаторов и металлических набоек (через родственников)», - говорится в постановлении №238 от 14 сентября 2022 года.

Из вещевого перечня убрали электрокипятильники и карманное зеркало, но добавили в него пластмассовую кружку.