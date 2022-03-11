Силовики РФ и Беларуси задержали 8 распространителей ложных сообщений с угрозами взрыва

Восьмерых участников интернет-сообщества, массово распространявших ложные сообщения с угрозами взрыва социальных объектов и торговых центров, задержали в ходе спецоперации в России и Беларуси.

"Федеральной службой безопасности совместно с Министерством внутренних дел и Следственным комитетом России во взаимодействии с KГБ Белоруссии на территории России и Беларуси задержаны восемь участников интернет-сообщества в возрасте от 13 лет до 21 года, причастных к массовому распространению с декабря 2021 года анонимных электронных писем с ложными угрозами минирования детских садов, школ, торговых центров, объектов органов власти", - говорится в сообщении ФСБ, передает ТАСС.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Сумма причиненного ущерба устанавливается, она будет вменена виновным для последующего возмещения, отметили в ФСБ.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк пояснила, что среди задержанных двое предполагаемых лидеров - 16-летние подростки из Московской и Витебской областей.

"Установлено, что в специально созданном телеграм-канале злоумышленники за денежное вознаграждение принимали заказы на отправку ложных сообщений о минировании объектов на территории России, Беларуси и других государств. Там же публиковали отчеты о своих действиях. За несколько месяцев они нанесли существенный материальный ущерб, связанный с привлечением оперативных служб и временной остановкой работы объектов", - сказала она.

По данным Волк, только за последние три месяца участниками группы было сделано более 80 заведомо ложных сообщений о терактах.