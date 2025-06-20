OpenAI отказалась от услуг Scale AI после сделки с Meta

Компания OpenAI прекращает сотрудничество со Scale AI, пишет Bloomberg.

Решение приняли после того, как корпорация Meta объявила о покупке 49% акций ИИ-проекта.

Scale AI предоставляет услуги по маркировке данных для обучения нейросетей. Среди клиентов стартапа — прямые конкуренты Meta, включая Microsoft.

По словам представителя OpenAI, компания начала сокращать зависимость от проекта еще до сделки с Meta. Он добавил, что разработчик ChatGPT искал других поставщиков для поддержки более сложных ИИ-моделей.

В OpenAI отметили, что за последние 6-12 месяцев компания поняла, что Scale AI не может предоставить данные нужной экспертизы. OpenAI создает продвинутые ИИ-модели, имитирующие человеческое мышление, и для них требуются другие подрядчики, заявил представитель. Одним из новых партнеров стал стартап Mercor, согласно Bloomberg.

При этом еще на прошлой неделе финансовый директор OpenAI Сара Фрай заявляла о намерении продолжить работу со Scale AI.

В рамках сделки на $14,8 млрд Meta наняла основателя стартапа Александра Ванга для своего нового подразделения. Это вызвало опасения, что корпорация получит доступ к разработкам конкурентов.

По данным Reuters, Google также планирует прекратить сотрудничество со Scale AI. В агентстве сообщили, что и другие клиенты рассматривают прекращение сотрудничества.

По условиям соглашения, Meta получила 49% долю в Scale AI без права голоса. Журналисты подчеркнули, что такой формат известен как аквихайринг (acquihire) — поглощение компании ради ее сотрудников.

Временный CEO Scale AI Джейсон Дроге заверил, что стартап «однозначно остается независимой компанией». Он добавил, что «ничего не изменилось в обязательствах по защите данных клиентов».

Напомним, OpenAI 16 июня получила от Пентагона контракт на $200 млн для разработки прототипов передовых ИИ-решений.