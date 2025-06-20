Чехия в 2027 году может быть готова к выпуску беспилотных автомобилей

Министерство транспорта Чехии приступило к подготовке необходимого законодательства, которое позволит эксплуатировать беспилотные автомобили. Об этом сообщил министр транспорта Мартин Купка.

По его словам, законопроект об автономном вождении уровней L4 и L5 планируется представить в Палату депутатов в следующем году.

В то же время министр подписал меморандум с представителями Ассоциации автомобильной промышленности и Ассоциации автомобильных импортеров, который определяет основные направления дальнейшего развития автономной мобильности в Чехии.

Как сообщил Купка, автомобили с автономностью L4 и L5 смогут полностью самостоятельно передвигаться по дорогам без присутствия водителя. На практике это означает, например, автономные роботакси, работающие в заранее определенных городских районах, автономные автобусы для общественного транспорта или полностью автоматизированные грузовики, предназначенные для перевозок на дальние расстояния и доставки последней мили.

«С законодательной точки зрения Чехия вступает в новый этап, который заключается в подготовке условий для нормальной эксплуатации автономных транспортных средств в условиях реального дорожного движения», - сказал министр.