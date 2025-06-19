График движения поездов на участках Барановичи-Брест и Лунинец-Жабинка в июле изменится

В связи с проведением планового ремонта железнодорожного моста на перегоне Жабинка-Брест с 9.30 15 июля до 4.00 16 июля 2025 года пассажирские поезда на участках Барановичи-Брест и Лунинец-Жабинка будут следовать измененным расписанием и маршрутом.

Как сообщает пресс-центр БЖД, поезд № 3/4 Москва-Брест отправлением из Москвы 14 июля 2025 года будет следовать по маршруту Москва-Барановичи-Полесские прибытием на станцию Барановичи-Полесские 15 июля в 8.43. В обратном направлении поезд отправится со станции Барановичи-Полесские 15 июля 2025 года в 19.38 и прибудет в Москву согласно действующему расписанию.

Кроме того, поезд № 27/28 Москва-Брест отправлением из Москвы 14 июля 2025 года будет курсировать по маршруту Москва-Жабинка прибытием на станцию Жабинка 15 июля в 13.27. В обратном направлении поезд отправится со станции Жабинка 15 июля 2025 года в 19.52 и прибудет в Москву согласно действующему расписанию.

Поезд № 51/52 Санкт-Петербург – Брест отправлением из Санкт-Петербурга 14 июля 2025 года будет следовать по маршруту Санкт-Петербург – Жабинка прибытием на станцию Жабинка 15 июля в 12.17. В обратном направлении поезд отправится со станции Жабинка 15 июля 2025 года в 14.56 и прибудет в Санкт-Петербург согласно графику.

15 июля 2025 года отдельные поезда межрегиональных линий бизнес-класса, курсирующие по маршруту Минск-Брест-Минск, будут следовать измененным расписанием и маршрутом Минск-Жабинка-Минск, а некоторые поезда будут отменены из обращения. Дополнительно сообщаем, что с 21 июня 2025 года поезда № 736 Брест-Минск и № 737 Минск-Брест будут прибывать и отправляться со станции Минск-Пассажирский.

Также, поезд № 605/606 Полоцк-Витебск-Брест отправлением из Полоцка и Витебска 14 июля 2025 года будет курсировать по маршруту Полоцк-Витебск-Янов-Полесский (Иваново) прибытием на станцию Янов-Полесский 15 июля в 7.19. В обратном направлении поезд отправится со станции Янов-Полесский (Иваново) 15 июля 2025 года в 19.52 и прибудет в Полоцк действующим расписанием.

Беспересадочные вагоны Гродно-Брест-Гродно отправлением из Гродно 14 июля и из Бреста 15 июля 2025 года отменяются из обращения.

Поезд № 604 Брест-Гомель будет следовать со станции Жабинка 15 июля 2025 года в сообщении Жабинка-Гомель и поезд № 658 Брест-Минск-Полоцк также будет следовать со станции Жабинка 15 июля 2025 года в сообщении Жабинка-Минск-Полоцк через станции Пинск и Лунинец.

Отдельные поезда региональных линий экономкласса 15 июля 2025 года в сообщении Барановичи-Брест-Барановичи и Лунинец-Брест-Лунинец будут курсировать измененным расписанием и маршрутом до станции Жабинка.

Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за временные неудобства и просит учитывать информацию при планировании поездок.