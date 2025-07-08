График движения отдельных поездов на участке Полоцк-Бигосово с 22 июля изменится

В связи с выполнением планового ремонта железнодорожного моста на станции Полоцк с 22 по 24 и с 29 по 31 июля 2025 года частично изменяется график движения поездов на участке Полоцк-Бигосово.

Как сообщает пресс-центр БЖД, на участке Полоцк-Бигосово не будут курсировать поезда региональных линий экономкласса:

22 и 29 июля 2025 года отправлением из Полоцка в 9.50, 17.49 и 21.41, отправлением из Бигосово в 13.07 и 19.46;

23 и 30 июля 2025 года отправлением из Полоцка в 9.50, 17.49 и 21.41, отправлением из Бигосово в 4.59, 13.07 и 19.46;

24 и 31 июля 2025 года отправлением из Полоцка в 09.50, отправлением из Бигосово в 04.59 и 13.07.

Белорусская железная дорога просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок и приносит извинения за временные неудобства.