Италия планирует создать военный резерв до 10 тысяч человек для достижения целей НАТО

Италия начинает создавать военный резервный корпус численностью 10 тысяч человек в рамках усилий по укреплению национальной обороны и выполнения обязательств НАТО по оборонным расходам. Об этом сообщает Euractiv.

Председатель комитета по обороне нижней палаты итальянского парламента Нино Минардо объявил, что с 8 июля правительственные и оппозиционные партии будут совместно работать над единым законопроектом о создании добровольного вспомогательного резерва.

Цель состоит в том, чтобы привлечь к службе бывших военнослужащих, которые прошли подготовку и способны быть быстро мобилизованы в случае чрезвычайной ситуации.

В качестве ориентира рассматривается австрийская модель: Вена располагает до 35 тысяч резервистов, которые по закону обязаны проходить 30-дневную ежегодную подготовку в течение как минимум пяти лет с согласия работодателя.

Сейчас Италия имеет около 160 тысяч действующих военнослужащих – меньше, чем Франция, Германия или Польша, но больше, чем Испания или Греция.

В марте начальник генерального штаба вооруженных сил адмирал Джузеппе Каво Драгоне назвал эту цифру "по-прежнему недостаточной" и предупредил, что "даже со 170 тысячами человек мы находимся на грани выживания".

"Я буду просить о дополнительных войсках, пока меня не выгонят", – добавлял он.

Согласно закону о государственном бюджете, в 2025 году расходы Италии на оборону должны составлять 1,57% ВВП.

Однако премьер-министр Джорджа Мелони недавно заявила, что страна достигнет целевого показателя НАТО в 2% уже в этом году.

В то же время аналитики указывают, что эта цифра базируется на более широком толковании военных расходов, которое включает не только основной оборонный бюджет, но и финансирование зарубежных миссий, военные пенсии и другие связанные статьи расходов.

Накануне генсек НАТО заявлял, что все страны-члены Альянса в 2025 году достигли установленного в 2014 году целевого показателя расходов на оборону в 2% ВВП.

Между тем на грядущем саммите Альянса ожидается, что будут согласованы новые минимальные рамки оборонных расходов – 3,5% ВВП непосредственно на оборону и еще 1,5% ВВП на связанные с обороной сферы.