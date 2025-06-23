В Беларуси затеяли летно-тактическое учение с авиацией ВВС и ПВО

С 23 по 27 июня в Беларуси проводится летно-тактическое учение с авиацией Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Согласно информации, на учении будут отрабатываться: вывод авиационных подразделений из-под условного удара средств воздушного нападения противника; нанесение авиационных ударов по наземным целям; ведение воздушной разведки; нанесение авиационных ударов по выявленным целям; выполнение транспортно-десантных задач; отражение ударов средств воздушного нападения противника; эвакуации летного состава, потерпевшего бедствие.

«Основное внимание будет уделено совершенствованию командирской выучки и практических навыков летных экипажей в ходе ведения боевых действий, выработке у личного состава высоких боевых и морально-психологических качеств», - проинформировало Минобороны.