В Беларуси продолжают "внезапно" проверять вооруженные силы

Экипаж дежурного Су-30СМ одной из воинских частей ВВС и войск ПВО Беларуси подняли в небо по тревоге в рамках проводимой "внезапной" проверки вооруженных сил (ВС) страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Согласно информации, экипаж из состава дежурного звена самолета Су-30СМ выполнил "своевременный взлет, занял зону дежурства в воздухе, далее подвергался проверке одной из задач дежурных сил ПВО".

Напомним, "внезапная" проверка готовности соединений и воинских частей ВС Беларуси началась 21 июня. Начальник Генштаба ВС Павел Муравейко сообщил, что в рамках проверки планируется комплексное задействование авиации. Будут активно применяться беспилотные летательные аппараты, силы и средства радиоэлектронной борьбы, планируется отработать действия сухопутных группировок в лесисто-болотистой местности.