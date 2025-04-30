В Польше произошла масштабная кибератака на систему госреестров

В Польше 30 апреля зафиксировали масштабную кибератаку на государственную систему государственных реестров. Об этом сообщает RMF FM.
Согласно информации, кибератаку успешно отразили, однако пока могут возникать проблемы с оплатой налогов, использованием приложения mObywatel и регистрацией автомобилей.
Утверждается, что это была так называемая DDoS-атака, которая заключается в том, что большое количество компьютеров киберпреступников пыталось установить соединение с государственными системами, полностью заблокировав их работу.
Пока неизвестно, откуда действовали хакеры. Расследованием занимаются киберполиция и Агентство внутренней безопасности.