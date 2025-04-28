В Украине запустили маркетплейс новейших технологий для военных

В Украине запустился маркетплейс новейших технологий для украинских военных Brave1 Market. Об этом сообщил в Telegram-канале вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Подразделения будут самостоятельно выбирать технику, с которой они хотят воевать, покупать ее за счет воинской части. Платформа будет работать как интернет-магазин по типу Amazon или Rozetka, но вместо обычных товаров будут новшества», - сказал Федоров.

По его словам, на маркетплейсе уже представлено более тысячи решений: БПЛА, наземные роботы, РЭБ и референсинг, компоненты, инструменты на основе искусственного интеллекта, программное обеспечение и боеприпасы.

«Сейчас военные сами ищут производителей и разработки в интернете, через знакомых и другие подразделения, поэтому доступ к информации ограничен. Маркетплейс значительно упростит взаимодействие между разработчиками и военными. Защитники смогут в несколько кликов выбрать нужную технологию, сравнить характеристики разных продуктов, связаться с производителем и заключить прямую сделку», – подчеркнул Федоров.

Он добавил, что маркетплейс поможет решить проблему с распространением эффективных технологий, потому что военные часто не знают о тех инструментах, которые уже есть на рынке и которые могут помочь им эффективно выполнять поставленные задачи.

«Для безопасности военные будут авторизоваться на маркетплейсе через приложение «Дія». Особо чувствительная информация содержится в закрытом каталоге, доступ к которому через систему «Дельта» имеют только верифицированные военнослужащие», - сказал Федоров.