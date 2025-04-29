В Беларуси введены масштабные ограничения и запреты на посещение лесов. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза.

Согласно информации, под серьезные лимиты попали сразу пять областей. Наиболее сложная обстановка — в Гомельской и Могилевской областях. В регионах из-за отсутствия дождей "особый режим" объявили одновременно во всех районах, закрыв от людей все без исключения участки Государственного лесного фонда.

Кроме того, введены запреты в девяти районах Минской и пяти районах Брестской областей.

В остальных районах действуют ограничения: в леса нельзя въезжать на машине и разводить костры.