В большинстве районов Беларуси введены ограничения на посещение лесов. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства.

В частности, для посещения ограничены все районы Гродненской, Минской, Гомельской и Брестской областей. В Витебской области разрешено посещение лесов в Лиозненском, Оршанском, Дубровенском районах, в Могилевской области - в Горецком, Дрибинском Краснопольском, Костюковичском, Хотимском районах.

В Министерстве лесного хозяйства призывают граждан по возможности воздержаться от посещения лесов, а при необходимости нахождения в лесу соблюдать правила пожарной безопасности.

Государственная лесная охрана перешла на усиленные дежурства в праздничные дни.