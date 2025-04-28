Последнее обновление: 28.04.2025 17:21

Во Франции восстановили электроснабжение после затронувшего Испанию и Португалию блэкаута

Электроснабжение на юго-западе Франции после отключения утром 28 апреля, которое больше всего затронуло Испанию и Португалию, было восстановлено. Об этом сообщил французский оператор сети RTE.

По данным RTE, в результате инцидента, природа которого еще предстоит установить, "испанская сеть была автоматически отключена от европейской энергосистемы с 12:38 до 13:30" по местному времени.

"Во Франции в течение нескольких минут было отключено электроснабжение в некоторых районах Страны Басков (регион на юго-западе Франции). Поставка электроэнергии восстановлена", – добавил оператор.

В результате инцидента французская сеть электроснабжения не пострадала, а распространение аварии на другие регионы Франции не ожидается.

"Команды RTE мобилизованы для оказания помощи оператору испанской сети, и RTE уже возобновила подачу 700 МВт электроэнергии в Испанию", – добавил оператор.

В понедельник в первой половине дня в Испании, а также в Португалии начались массовые отключения электроэнергии. Причина инцидента пока выясняется.

Позже сообщили, что в отдельные регионы Испании начали возвращать свет.



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