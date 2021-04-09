Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 333430 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 9 апреля 2021 года выросло до 333430 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2334 человек.

Выздоровели и выписаны 323748 (+1525) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2334 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1622 человека (8% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5516682 (+20258) теста на коронавирус.