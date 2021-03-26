Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 316418 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 26 марта 2021 года выросло до 316418 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 2202 человек.

Выздоровели и выписаны 307004 (+1444) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2202 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1425 человек (7,48% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5291538 (+19048) тестов на коронавирус.