Деятельность ХАМАС в Швейцарии с 15 мая запретят

В Швейцарии 15 мая вступает в силу закон, который вводит запрет на деятельность ХАМАС и связанных организаций. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что цель закона – помешать палестинской воинствующей группировке использовать Швейцарию в качестве убежища. Новый закон допускает превентивные меры полиции, такие как запрет на въезд или выдворение из страны.

Также затрудняется использование Швейцарии в качестве финансового центра для деятельности ХАМАС.

Парламент страны одобрил закон в декабре 2024 года, а принят он был после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Отмечается, что документ предоставит властям Швейцарии "необходимые инструменты" для принятия мер против террористической организации.