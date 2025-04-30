В Беларуси депутаты приняли законопроект об амнистии

Палата представителей Нацсобрания Беларуси приняла в двух чтениях законопроект об амнистии.

Как сообщает пресс-служба Палаты представителей, по предварительным подсчетам, предполагается применить амнистию в отношении 7630 осужденных.

Основными условиями для ее применения являются полное возмещение вреда (ущерба), причиненного преступлением, и «положительная характеристика» лица в период отбывания наказания.

Законопроект содержит ряд новелл.

Уменьшается срок наказания на один год ранее не судимым лицам, которые совершили преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, за исключением лиц, совершивших такие преступления, повлекшие по неосторожности смерть человека в результате потребления им наркотических средств (часть 5 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Дополняется перечень лиц, полностью освобождаемых от наказания и иных мер уголовной ответственности, лицами, имеющими медицинские показания к специальному лечению в связи с онкогематологическими заболеваниями и депрессиями кроветворения.

Лица, осужденные за неосторожные преступления, повлекшие смерть человека, освобождаются от наказания частично сроком на один год вместо замены назначенного им наказания в виде лишения свободы более мягким наказанием в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Ранее не судимым лицам, достигшим 70-летнего возраста и осужденным к лишению свободы на срок не свыше шести лет, заменяется наказание более мягким в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Не применяется амнистия в отношении лиц:

злостно уклоняющихся от исполнения дополнительного наказания в виде штрафа или лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (часть 2 статьи 423 УК);

совершивших преступления, связанные с незаконными действиями в отношении государственных секретов (статьи 374, 3751, 3752).

Кроме того, при амнистии предусматриваются:

снижение срока наказания на один год многодетным женщинам, осужденным за совершение убийства либо причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть без отягчающих ответственность признаков (часть 1 статьи 139 и часть 3 статьи 147 УК); женщинам и одиноким мужчинам, имеющим несовершеннолетних детей, совершившим преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов; лицам, совершившим коррупционные преступления;

не распространение амнистии на лиц, совершивших преступления, предусмотренные частью 1 статьи 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации), частями 1 и 2 статьи 350 (уничтожение, блокирование или модификация компьютерной информации) УК;

не применение амнистии к лицам, причастным к «экстремистской» и «террористической» деятельности.