Белорусские депутаты приняли закон о государственном соцстраховании и пенсионном обеспечении

На заседании второй сессии Палаты представителей Нацсобрания 2 апреля в первом чтении принят проект закона «Об изменении законов по вопросам государственного социального страхования и пенсионного обеспечения».

Как сообщает Минтруда и соцзащиты, усиливаются меры поддержки плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) в части формирования будущих пенсионных прав. На ежегодной основе предусмотрено право (при изъявлении желания) доплатить взносы на пенсионное страхование в бюджет фонда соцзащиты населения.

Кроме того, упрощается и изменяется порядок государственного социального страхования индивидуальных предпринимателей, плательщиков подоходного налога.

Устанавливается дифференцированная формула уплаты взносов в ФСЗН в размере 35%:

взносы в ФСЗН уплачиваются из фактического дохода (в действующем законодательстве – не ниже чем из размера 12 МЗП) – для ИП у которых в календарном году доход составил менее 12 минимальных заработных плат (МЗП);

из 12 МЗП или иной суммы, превышающей данный порог (аналогично, как в действующем законодательстве) – для ИП у которых доходом за календарный год составил 12 МЗП и более.

Продлеваются сроки – уплата взносов в ФСЗН переносится с 1 марта на 31 марта года, следующего за отчетным годом.

Упраздняется нагрузка на ИП по администрированию и ведению персонифицированного учета – ИП достаточно будет только своевременно оплатить сумму страховых взносов, которую по итогам календарного года рассчитает ФСЗН (на основании данных МНС) и выставит для ИП к оплате.

При установлении «серых» схем выплаты заработной платы для работодателей устанавливается особый порядок уплаты взносов в ФСЗН.

Отменяется ограничение по максимальному объекту для начисления взносов - пятикратная величина средней заработной платы по республики (СЗП).

Уплата взносов будет производиться из фактических сумм выплат заработной платы в «конверте», но не ниже 1/30 пятикратной величины СЗП за каждый день выплаты заработной платы в «конверте».

Для работников, получающих зарплату «в конвертах», в страховой стаж для пенсии будут учитываться выплаты из размера МЗП.

Предусмотрены изменения в области пенсионного обеспечения: корректировка порядка выплаты пенсий гражданам, находящимся в местах лишения свободы (процедурные вопросы).