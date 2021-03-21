Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 310445 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 21 марта 2021 года выросло до 310445 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 2157 человек.

Выздоровели и выписаны 301442 (+1346) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2157 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1152 человека (6,34% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5215782 (+18149) теста на коронавирус.