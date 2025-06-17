Брестские таможенники раскрыли схему нелегального ввоза коммерческой партии товаров.\

Как сообщил Государственный таможенный комитет, несколько человек через белорусско-польскую границу перевезли товары якобы для личного пользования. Однако из них сформировали коммерческую партию. Бытовую технику, электроинструменты, садовое и сантехническое оборудование на сумму 330 тыс. рублей планировали вывезти для продажи в России.

Укомплектованный автомобиль DAF остановили брестские таможенники во время проведения специальных мероприятий. Грузовик направлялся из Бреста в Российскую Федерацию.

"В документах действительно была поименована коммерческая партия товаров и их стоимость. Однако при проведении проверочных мероприятий таможенники установили незаконность поставки. С целью уклонения от уплаты таможенных платежей 180 единиц товара были ввезены в Беларусь под видом товаров для личного пользования путем дробления и раздачи на территории Польши разным физическим лицам", - говорится в сообщении ГТК.

Брестская таможня начала административный процесс по ч.2 ст.15.1 КоАП. Организовавшим перемещение через границу и сбор на территории Беларуси товаров грозит штраф в размере до 30 базовых величин с возможной конфискацией груза.