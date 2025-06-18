Американские техногиганты инициируют 10-летний мораторий на регулирование ИИ

Amazon, Google, Microsoft и Meta поддержали инициативу о 10-летнем моратории на регулирование искусственного интеллекта в США. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, лоббисты, представляющие техногигантов, настаивают на принятии Сенатом США моратория, который запретит штатам вводить какое-либо регулирование в сфере искусственного интеллекта в течение 10 лет. Соответствующая норма включена в версию бюджетного законопроекта, которую поддерживает Дональд Трамп.

Ожидается, что Сенат представит собственный вариант законопроекта до 4 июля. Среди основных лоббистов инициативы - экс-конгрессмен Чип Пикеринг, глава ассоциации INCOMPAS, в которую входят Microsoft, Amazon, Google, Meta и другие. По его словам, инициатива необходима для сохранения лидерства США в соревновании с Китаем.

В то же время оппоненты считают мораторий угрозой. Аналитик из Университета Вандербильта Асад Рамзанали отметил, что техногиганты стремятся закрепить свою монополию в сфере общего ИИ. Его поддержал президент Future of Life Institute Макс Тегмарк, который назвал это "попыткой сконцентрировать власть и богатство".

Инициатива расколола Республиканскую партию. Сторонники, например сенатор Том Тиллис, считают региональные правила угрозой для национальной инновационности. Но критики, в частности сенаторы Джош Гоули и Марша Блэкберн, выступают за право штатов самостоятельно ограничивать использование ИИ.

Сэм Альтман, гендиректор OpenAI, в выступлении в Сенате заявил, что обязательные требования к прозрачности и безопасности перед запуском моделей ИИ могут быть "катастрофическими". В то же время Дарио Амодеи, руководитель Anthropic, предупредил об общественных рисках саморегуляции в этой сфере.