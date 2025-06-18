В Нацбанке заявили о непопулярности платежных колец и браслетов среди населения Беларуси

Платежные кольца и браслеты в Беларуси непопулярны. Об этом сообщила на брифинге начальник управления электронных платежных инструментов главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Ольга Антонович.

По ее словам, платежные кольца и браслеты - фактически то же самое, что и банковская платежная карточка с чипом с технологией ближнего поля, только в другой форме.

"Тот же самый чип вставляется в кольцо или браслет, и их работа тоже идет по технологии банковских платежных карточек. Но платежные кольца и браслеты не получили у нас такого распространения. Почему для клиентов они не интересны, не могу вам сказать. Возможно, наши граждане более консервативны. Предполагаю, это стоит дополнительных денег и не все клиенты к этому готовы", - сказала начальник управления, которую цитируют СМИ.

В то же время такая услуга на белорусском рынке есть.

"Возможно, ВИП-клиенты в рамках ВИП-обслуживания или выпуска карточек премиальных сегментов более активно пользуются и платежными кольцами, браслетами. По сути, это ничем не отличается от карты, которую вы не вставляете в платежный терминал, а прикладываете. Так же можно приложить кольцо, браслет", - сказала Ольга Антонович.