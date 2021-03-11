Последнее обновление: 11.03.2021 14:08

В Беларусь пришел «британский» штамм коронавируса

В Беларуси выявлено несколько первых случаев инфицирования британским штаммом коронавируса, сообщил пресс-служба Министерства здравоохранения РБ.

«Первые образцы британского штамма белорусские специалисты нашли у лиц, прибывших из-за рубежа - Польша, Украина, Египет. Еще несколько положительных образцов получены у лиц, инфицированных на территории страны», - говорится в сообщении.

Напомним, что новый вариант вируса SARS-CoV-2, получивший наименование В.1.1.7 был обнаружен в ноябре 2020 года. Согласно данным ВОЗ, в общей сложности уже более 100 стран во всех шести регионах мира сообщили о случаях распространения «британского» варианта штамма коронавируса.

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