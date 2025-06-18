Последнее обновление: 18.06.2025 17:16

Нацбанк Беларуси инициирует создание Центра искусственного интеллекта

Национальный банк ставит перед банковской системой задачу повсеместного использования искусственного интеллекта, внедрения ИИ в различные банковские процессы с целью сокращения времени принятия решений и операционных затрат банков. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Нацбанка Александр Егоров.

«Поэтому регулятором инициировано создание на базе дочерней организации - ОАО «Центра банковских технологий» - Центра искусственного интеллекта, который будет заниматься разработкой практических кейсов внедрения ИИ в процессы работы как Нацбанка, так и коммерческих банков», - отметил Егоров, которого цитирует пресс-служба регулятора.

В свою очередь Нацбанк продолжит координацию коммерческих банков по внедрению ИИ.

«Мы видим целью существенное расширение работ и увеличение количества сотрудников в банках, которые заняты вопросами информационных технологий и ИИ. Мы хотели бы, что бы банки постепенно использовали гибридную модель: были не только банками, но и ИТ-компаниями», - подчеркнул Александр Егоров



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