Верховная Рада приняла закон о множественном гражданстве

Верховная Рада приняла во втором чтении закон об обеспечении реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины. Об этом сообщил народный депутат от парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк в Telegram-канале.

Законодательная инициатива поддержана 243 голосами депутатов, 19 выступили против, девять нардепов воздержались, а 34 не голосовали вовсе.

В проекте закона прописано, в каких случаях допустимо множественное гражданство:

в случае обретения ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства;

в случае приобретения ребенком, являющимся гражданином Украины, гражданства своих усыновителей-иностранцев;

в случае автоматического приобретения гражданином Украины другого гражданства в результате женитьбы на иностранце;

в случае автоматического приобретения совершеннолетним гражданином Украины другого гражданства в результате применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства;

в случае приобретения гражданства Украины в упрощенном порядке для иностранцев, являющихся гражданами государств, входящих в перечень тех, кто может получить гражданство в упрощенном порядке;

при приобретении гражданином Украины гражданства государств из перечня тех, чьи граждане приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке.

В документе также прописано, что множественность гражданства не допускается для лица, являющегося гражданином России; страны, не признающей территориальную целостность Украины и противоправность посягательств на суверенитет; страны, которая «проголосовала против резолюции Генассамблеи ООН 27 марта 2014 по оккупации Крыма и других регионов Украины».