ЕС обновит механизм приостановки безвиза для граждан третьих стран

Совет ЕС и Европейский парламент договорились об обновлении механизма, который позволяет Евросоюзу приостанавливать безвизовый режим для граждан третьих стран. Об этом сообщили в Совете ЕС.

Благодаря этому изменению законодательства ЕС будет больше возможностей реагировать на ситуации, когда безвизовым режимом злоупотребляют или он противоречит интересам ЕС.

Совет ЕС и ЕП договорились о ряде новых оснований, которые повлекут за собой запуск механизма приостановления:

несоответствие безвизового режима страны визовой политике ЕС в случаях, когда это может привести к увеличению количества несанкционированных приезда граждан других третьих стран из-за географической близости этой страны к ЕС;

действие программы гражданства для инвесторов, по которой гражданство предоставляется лицам, не имеющим подлинных связей с соответствующей третьей страной, в обмен на заранее определенные платежи или инвестиции;

гибридные угрозы и недостатки в законодательстве и процедурах по безопасности документов;

ухудшение внешних отношений ЕС с третьей страной, в частности в области прав человека и основных свобод или серьезных нарушений Устава ООН.

Эти причины для приостановления добавляются к действующим основаниям, таким как увеличение количества заявлений о предоставлении убежища от граждан страны, для которой уровень признания убежища является низким, или увеличение количества граждан третьих стран, которым отказано во въезде или которые просрочили срок пребывания.

Новое законодательство будет содержать пороговые значения для некоторых из этих оснований для приостановления. Это обеспечит большую ясность относительно того, когда следует приостанавливать безвизовый режим, и сделает механизм более эффективным.

Пороговое значение 30% количественно определяет существенное увеличение количества случаев отказа во въезде и превышения срока пребывания, заявлений о предоставлении убежища и тяжких уголовных правонарушений.

Пороговое значение для оценки того, следует ли считать уровень признания заявлений о предоставлении убежища низким, установлено на уровне 20%.

Совет и ЕП хотят, чтобы продолжительность временной приостановки безвизового режима была увеличена с нынешних 9 месяцев до 12 месяцев. Этот первоначальный период может быть продлен еще на 24 месяца (вместо 18 месяцев по нынешней системе). Этот этап временной приостановки позволит Европейской комиссии начать диалог с третьей страной, чтобы она могла устранить обстоятельства, которые привели к приостановке.

ЕС может принять решение об окончательной отмене безвизового режима, если третья страна не устранит причины, приведшие к временной приостановке.

Для вступления в силу этих изменений их еще должны утвердить отдельно Совет ЕС и Европарламент.

Совет ЕС утвердил механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами в феврале 2017 года. Он предусматривает пять причин, по которым возможно приостановление безвиза. Четыре из них касаются миграции, пятая причина – откат в проведении реформ.

В октябре 2023 года Европейская комиссия предложила усилить этот механизм.