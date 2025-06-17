Почти половина финских семей живет без долгов

В 2024 году 49% домашних хозяйств в Финляндии не имели долговых обязательств. Это означает, что почти каждая вторая семья в стране полностью свободна от кредитов и займов.

Средний долг среди тех, у кого были задолженности, составил 94,4 тысячи евро - это примерно на €1 тысячу меньше, чем годом ранее, сообщило во вторник Статистическое управление Финляндии.

Основная часть долгов (около 68%) приходится на жилищные кредиты, которые есть у 28% всех домашних хозяйств Финляндии.

Общий долг домашних хозяйств достиг €137 млрд, при этом сумма выплаченных процентов составила €6 млрд.

В среднем задолжавшие семьи ежегодно платят около €4,1 тысячи в виде процентов по кредитам.