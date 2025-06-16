Уголовное дело по обвинению первого замначальника БЖД в коррупции направили в суд

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении первого заместителя начальника Белорусской железной дороги (БЖД) Петра Дулуба. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Напомним, чиновник обвиняется в получении взяток от представителей коммерческих организаций.

Утверждается, что предварительное следствие доказало получение обвиняемым взяток в особо крупном размере. Помимо этого, изъятые в ходе расследования уголовного дела более $3 млн обращены в доход государства.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый, используя свои служебные полномочия, с привлечением частной логистической компании организовал за взятки транзит угля из Казахстана в Польшу через территорию Беларуси «вопреки интересам государственной организации железнодорожного транспорта». Он же многократно получал взятки за содействие в предоставлении коммерческим структурам в пользование вагонов, принадлежащих БЖД.

Уголовное дело находилось в производстве главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета.

После изучения материалов дела в Генпрокуратуре пришли к выводу «об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений». Ранее избранную в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу заместитель генерального прокурора Беларуси оставил без изменения.