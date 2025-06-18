ЕС планирует включить Украину в зону бесплатного европейского роуминга

Европейская комиссия внесла предложение включить Украину в зону бесплатного европейского роуминга, в пределах которой звонки, сообщения и использование интернета не облагаются никакими дополнительными платами во время нахождения абонента за границей.

Это позволит украинцам пользоваться украинскими телефонами в ЕС без дополнительных расходов, а на европейцев распространятся аналогичные льготы в Украине.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Украина станет первой страной, не входящей в ЕС, которой будет предоставлена такая привилегия.

"Этим мы подтверждаем нашу решительность в поддержке Украины и ее граждан", - сказала фон дер Ляйен.

Роуминг также станет первой сферой, в которой ЕС распространит на Украину преимущества своего внутреннего рынка. На практике это означает, что украинцы смогут пользоваться своими телефонами в ЕС по тарифам своего украинского оператора.

Предложение Еврокомиссии должно быть одобрено в Совете ЕС. Бесплатный роуминг в Европейском союзе начал действовать с 2017 года.