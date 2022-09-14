Последнее обновление: 14.09.2022 13:14

Украина присоединится к зоне роуминга ЕС

Украина присоединится к зоне роуминга ЕС. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляен в своем ежегодном обращении "О положении Союза" в Европарламенте.

"Мы введем Украину в нашу европейскую свободную зону роуминга. Пора это сделать", - сказала она.

После Совета ассоциации Украина-ЕС по итогам заседания 5 сентября ЕС подчеркнул свое обязательство изучить возможности долгосрочной договоренности об отмене платы за роуминг между ЕС и Украиной.

В апреле операторы мобильной связи из стран ЕС и Украины подписали совместное заявление, которым подтверждают намерения сотрудничать для обеспечения доступного или даже бесплатного роуминга между Евросоюзом и Украиной.



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