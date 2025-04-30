Последнее обновление: 30.04.2025 16:32

На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось более 2,5 тысячи машин

После длительных выходных очередь на въезд в ЕС сохраняется — 2540 грузовых и легковых автомобилей, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Перед единственным доступным для легковушек польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) фиксируется 1260 единиц авто. Сопредельная сторона за три дня приняла на свою территорию 1803 авто из 5100 возможных.

Литовское направление остается самым загруженным для фур. Перед погранпереходом Мядининкай (Каменный Лог) фиксируется 420 грузовиков, ожидающих въезда на сопредельную территорию. Через данный пункт пропуска в Литву за трое суток проследовало всего 22% авто от нормы.

За выходные дни контрольные службы Шальчининкая (Бенякони) оформили 46% большегрузов от нормы. Здесь въезда в ЕС ожидают 460 грузовых авто.

Скопление грузовиков также фиксируется перед латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина). Его сотрудники с субботы приняли на свою территорию 32% грузовиков от нормы. Въезда в Евросоюз ожидают 400 фур.

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