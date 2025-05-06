Последнее обновление: 06.05.2025 18:00

На границе Беларуси с Польшей скопилось более 1,5 тыс. легковушек

Более 1500 легковушек ожидают въезда в Польшу из Беларуси. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«За минувшие сутки количество легкового транспорта на въезд в Польшу перед пунктом пропуска Тересполь (Брест) увеличилось на 125 единиц. Сопредельная сторона за 24 часа приняла на свою территорию 35% авто от нормы», - говорится в сообщении.

Кроме того, на данном направлении в очереди находятся 30 автобусов.

Скопление грузового транспорта на въезд в страны Евросоюза остается существенным.

Перед польским погранпереходом Кукурыки (Козловичи) фиксируется 535 грузовиков. Его сотрудники за сутки пропустили на свою территорию 60% фур от нормы.

Перед литовскими пунктами пропуска Шальчининкай (Бенякони) и Мядининкай (Каменный Лог) фиксируется 640 большегрузов, перед латвийским Патерниеки (Григоровщина) — 340. Контрольные службы указанных погранпереходов пропустили в Литву и Латвию 26% фур от нормы.

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