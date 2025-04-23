Очередь легковушек на белорусско-польской границе выросла до более 1,3 тысячи авто

Очередь легковых авто на въезд в Польшу продолжает расти, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 перед единственным доступным для легковушек польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) фиксируется 1317 автомобилей. За сутки очередь выросла на 417 единиц. Сопредельная сторона за 24 часа приняла на свою территорию 38% авто от нормы», - говорится в сообщении.

Перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) въезда в ЕС ожидают 30 легковушек.

Самым загруженным направлением в Евросоюз для грузового транспорта также остается польское. Перед Кукурыками (Козловичи) простаивают 1350 фур, ожидающих въезда на сопредельную территорию. Через данный пункт пропуска в Польшу проследовало 58% грузовиков от нормы.

За сутки контрольные службы погранпереходов Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) оформили всего 21% большегрузов. Въезда в Литву ожидают 830 грузовых авто.

Перед латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) находится 410 фур. Сопредельная сторона приняла на свою территорию всего 11% грузовиков от нормы.