Последнее обновление: 18.04.2025 17:52

Более 1,4 тысячи грузовиков скопилось на границе Беларуси с Евросоюзом

С понедельника контрольные службы ЕС оформили всего 37% фур, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 перед всеми функционирующими европейскими пунктами пропуска фиксируется 1480 грузовиков», - говорится в сообщении ведомства.

Согласно информации, около 900 большегрузов ожидают оформления перед литовскими пунктами пропуска. Меньше всего фур за неделю проследовало через погранпереход Мядининкай (Каменный Лог) — 14% от нормы. Сотрудники Шальчининкая (Бенякони) пропустили в Литву 37% большегрузов.

Перед польским пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) в очереди находятся 200 фур. Сопредельные контрольные службы с начала недели приняли из Беларуси 37% транспорта.

Въезда в Латвию ожидают 380 грузовиков. С понедельника латвийская сторона пропустила на свою территорию 33% авто.

Перед выходными днями очередь легкового транспорта фиксируется только перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) — 50 и 20 легковушек соответственно

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