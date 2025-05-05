На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось более 3,2 тысячи машин

На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось 3265 грузовых и легковых автомобилей. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«Перед единственным доступным для легковушек польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) фиксируется 1395 единиц авто. С пятницы очередь на въезд в Польшу увеличилась на 280 легковушек. Сопредельная сторона за два дня приняла на свою территорию 29% авто от нормы», - говорится в сообщении ведомства.

Польское направление также остается самым загруженным для фур. Перед погранпереходом Кукурыки (Козловичи) фиксируется 770 грузовиков, ожидающих въезда на сопредельную территорию. Через данный пункт пропуска в Польшу проследовало всего 49% авто от нормы.

За выходные дни контрольные службы литовского Шальчининкая (Бенякони) и Мядининкая (Каменный Лог) оформили всего 23% большегрузов от нормы. Здесь въезда в ЕС ожидают 730 грузовых авто.

Скопление большегрузов также фиксируется перед латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина). Его сотрудники с пятницы приняли на свою территорию 33% грузовиков от нормы. Въезда в Евросоюз ожидают 370 фур.