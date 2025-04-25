Последнее обновление: 25.04.2025 17:13

На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось 3,7 тысячи машин

Сопредельные страны продолжают искусственно увеличивать очереди, замедляя оформление транспорта, следующего из Беларуси, утверждает Госпогранкомитет.

Согласно информации ведомства, по состоянию на 10:00 въезда в Евросоюз ожидают около 3700 фур, легковых автомобилей и автобусов.

Самым загруженным погранпереходом для фур остается польский Кукурыки (Козловичи) — 2020 единиц. Через данный пункт пропуска с понедельника Польша пропустила 52% большегрузов от нормы.

Перед литовскими Мядининкаем (Каменный Лог) и Шальчининкаем (Бенякони) фиксируется 860 фур. С начала недели литовская сторона приняла на свою территорию всего лишь 20% грузовиков.

Перед единственным доступным латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина) скопилось 420 единиц грузового транспорта. За неделю латвийские контрольные службы приняли из Беларуси 26% авто от нормы.

Въезда в польский пункт пропуска Тересполь (Брест) ожидают 1545 легковушек. С начала недели его контрольные службы выполнили норму по пропуску авто из Беларуси на 34%.

Около 100 легковых автомобилей фиксируется перед литовскими погранпереходами Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони).

Кроме того, перед Тересполем (Брест) на въезд в Польшу фиксируется 32 автобуса.

Ранее по теме


<Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование