Посольство Беларуси в Индии не рекомендует гражданам посещать Джамму и Кашмир

Посольство Беларуси в Индии рекомендует белорусам воздержаться от поездок в Джамму и Кашмир.

"В связи с нарастающей напряженностью в индийско-пакистанских отношениях Посольство Республики Беларусь в Индии настоятельно рекомендует в отсутствие крайней необходимости воздержаться от посещения союзной территории Джамму и Кашмир", – говорится в сообщении диппредставительства.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как в Пахалгаме (на союзной территории Джамму и Кашмир — спорной территории, на которую претендуют Индия и Пакистан, находится под контролем Индии) были убиты 26 туристов.

Индия и Пакистан закрыли границу и готовятся к военным действиям. На границе начались перестрелки. Нью-Дели провел пуски противокорабельных ракет, чтобы показать готовность "к нанесению высокоточных наступательных ударов на большой дальности». В пакистанском Минобороны предупредили, что если Индия попытается вторгнуться в страну или атаковать ее, то встретит «более чем пропорциональный ответ".

Пакистанский министр обороны Хаваджа Мухаммад Асиф заявил Reuters, что военное вторжение Индии в Пакистан неизбежно.

"Мы укрепили наши силы, поскольку это теперь неизбежно. Поэтому в этой ситуации необходимо принять некоторые стратегические решения, и эти решения были приняты", - сказал Асиф.