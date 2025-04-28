Тайный конклав для выборов нового Папы Римского начнется 7 мая. Об этом сообщает Vatican News, официальный портал Святого престола.

Конклав римско-католических кардиналов состоится в Сикстинской капелле Ватикана, которая в эти дни будет закрыта для посетителей.

Конклаву будет предшествовать торжественная литургия, в которой примут участие кардиналы, привлеченные к выборам. Во второй половине дня они торжественно пройдут в Сикстинскую капеллу.

В Сикстинской капелле каждый кардинал приносит присягу. Кардиналы обязуются хранить абсолютную тайну обо всем, что касается выборов, и воздерживаться от поддержки любых попыток внешнего вмешательства в выборы.

В течение всего процесса выборов кардиналы должны воздерживаться от отправки писем или ведения разговоров, включая телефонные звонки, за исключением случаев крайней необходимости.

Им не разрешается отправлять или получать какие-либо сообщения, получать газеты или журналы любого характера, а также слушать радио– или телепередачи.

В конклаве могут принять участие около 135 кардиналов со всего мира, в возрасте до 80 лет. Для того, чтобы выборы нового папы были действительными, необходима поддержка двух третей присутствующих кардиналов.

После подсчета голосов все бюллетени сжигаются. Если голосование не дало результата, из дымохода над Сикстинской капеллой выходит черный дым. Если папа избран, из дымохода выходит белый дым.

Если кардиналы не могут прийти к согласию по кандидатуре после трех дней голосования, разрешается перерыв на один день. Два предыдущих конклава, состоявшиеся в 2005 и 2013 годах, длились всего два дня.

Дата была определена во время закрытой встречи кардиналов в Ватикане, первой после похорон папы Франциска в субботу.